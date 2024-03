8 marzo, musei gratis per le donne: i siti aderenti all’iniziativa

L'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, alcuni musei saranno ad ingresso gratuito per le visitatrici: ecco quali.

Anche per quest’anno alcuni musei saranno a ingresso gratuito per le donne in occasione dell’8 marzo. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, è stata accolta dall’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana. A comunicarlo è stato l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, il quale ha rimarcato il valore di una simile iniziativa. “Questa giornata è un omaggio al valore intrinseco delle donne – ha dichiarato Scarpinato –, riconoscendo il loro impegno e la loro forza che si manifestano ogni giorno. È un momento per celebrare le loro conquiste e rinnovare l’impegno per una società più equa e inclusiva”.

Ad aprire gratuitamente per le donne saranno i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura della Regione. Sarà un’occasione per i siti culturali per offrire alle visitatrici un’opportunità preziosa per esplorare e valorizzare il patrimonio culturale dell’Isola, ricco di storia e tradizione.

Attraverso l’iniziativa si intende anche sottolineare il riconoscimento dell’importante ruolo svolto dalle donne nella storia e nella cultura siciliana. Ciò sarà fatto per mezzo di eventi speciali, visite guidate e attività interattive previste in occasione della giornata.

Tra i siti aperti gratuitamente per le donne in Sicilia venerdì 8 marzo, saranno presenti anche i musei delle Ciminiere di Catania. L’iniziativa è stata lanciata dal sindaco Enrico Trantino su indicazione ministeriale. In questo modo, le donne potranno visitare gratuitamente:

il Museo storico dello Sbarco in Sicilia – 1943, aperto dalle ore 9 alle 17, ultimo ingresso alle ore 15.30;

aperto dalle ore 9 alle 17, ultimo ingresso alle ore 15.30; il Museo del Cinema, aperto allo stesso orario del precedente. Inoltre, quest’ultimo ospiterà la proiezione del cortometraggio “Salviamo gli Elefanti” dalle ore 17 alle ore 20. L’attrice Lucia Sardo e della regista Giovanna Brogna Sonnino illustreranno i collegamenti tra l’8 Marzo e il cortometraggio che riflette l’amore per la città di Catania;

aperto allo stesso orario del precedente. Inoltre, quest’ultimo ospiterà la proiezione del dalle ore 17 alle ore 20. L’attrice Lucia Sardo e della regista Giovanna Brogna Sonnino illustreranno i collegamenti tra l’8 Marzo e il cortometraggio che riflette l’amore per la città di Catania; Museo della Penna e degli Antichi Strumenti di Scrittura, aperto dalle ore 9.30 alle ore 17.30;

Mostra permanente di Carte geografiche antiche della Sicilia – Collezione La Gumina, visitabile dalle ore 9 alle ore 17.

Inoltre, a Caltagirone sarà possibile visitare gratuitamente il Museo della Fotografia e del Fiscaletto dalle 9 alle ore 17, con ultimo ingresso alle ore 16. Presenti all’interno del museo anche delle collezioni permanenti che celebrano la donna: si tratta di ritratti fotografici femminili sull’evoluzione della moda dall’Ottocento ai giorni nostri e della serie di “Fischetti e Donne”.