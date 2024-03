Il più giovane laureato d’Italia è della provincia di Catania: di chi si tratta

Ad appena 20 anni, il giovane siciliano ha conseguito la triennale in Economia Aziendale e Management all'Università Bocconi.

La Sicilia può vantare un nuovo talento: Mike Giuseppe Romeo, appena 20 anni, è il più giovane laureato di Italia. Nato a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, il giovane ha conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale e Management (CLEAM) all’università Bocconi lo scorso ottobre.

Questo importante traguardo è frutto non solo di tanta determinazione e ambizione, ma anche di una serie di esperienze in giro per il mondo – dalla Germania all’Africa, passando per l’Australia – che hanno portato Mike Giuseppe ad espandere i propri orizzonti a maturare il sogno di “fondare una scuola innovativa“ che rinnovi radicalmente il modo in cui viene concepita l’istruzione in Italia, considerata dal giovane molto datata e non in linea con le richieste del mondo di lavoro attuale.

Dopo aver affrontato e superato un delicatissimo intervento al cuore nel 2023, adesso lo aspetta una specializzazione sull’innovazione e le start up. Inoltre, Mike sta lavorando su due progetti legati all’ambiente e all’organizzazione di viaggi di formazione per ragazzi. Successivamente spera di iniziare un master in educazione ed imprenditoria ad Harvard che gli permetterà di realizzare i suoi grandi obiettivi.

Il giovane dottore dei record ha anche ricevuto i complimenti, via social, del Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.