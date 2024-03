Catania FC, sconfitta rovinosa: 5-2 per l’Avellino [HIGHLIGHTS]

Rovinosa sconfitta per il calcio Catania, l'Avellino colpisce ancora e domina il match: ecco gli highlights del match.

Ancora una sconfitta per il Catania. I rosso azzurri hanno prima regalato tre gol agli avversari e poi cercato una rimonta, che però non è bastata. Il match è finito 5-2 per l’Avellino, che aveva già sconfitto il Catania all’andata 2-0.

Lucarelli decide di affrontare l’inizio con un 4-3-3, in prima battuta i ritmi sono bassi, poi però gli avversari colpiscono e nella prima mezz’ora collezionano già tre reti. Il Catania cerca la rimonta con una difesa a 3 e in parte ci riesce, arrivano i due gol della squadra, poi i rosso azzurri si spengono e l’Avellino passa al contro attacco.

La partita si conclude con gli ultimi due gol degli avversari, che affondano il Catania e lo portano sempre più in basso nella classifica di campionato, che possiamo definire alquanto disastroso. La strada per Lucarelli sarà sicuramente in salita, non c’è da essere ottimisti visto l’andamento di gioco delle ultime partire, molti errori individuali e di squadra, inoltre si registrano due infortuni: Bouah e Welbeck.