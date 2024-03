Catania FC, la diretta contro l’Avellino in diretta: dove guardarla in tv

La partita Avellino-Catania FC avrà presto luogo presso lo stadio "Partenio-Lombardi". Di seguito i dettagli su come guardarla in diretta tv.

La partita tra Avellino e Catania Football Club sarà trasmessa in diretta su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre.

Una nuova esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista, che permetterà ai tifosi rossazzurri e a tutti gli sportivi dell’Isola di seguire la sfida della trentesima giornata del campionato di Serie C/Girone C, in programma mercoledì 6 marzo alle 18:30 allo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino.

Ancora uno sforzo per il gruppo editoriale RMB, che ha acquisito dalla Lega Pro i diritti del match tra gli irpini e i rossazzurri.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, visibile in chiaro e in modo assolutamente gratuito in tutta la Sicilia.