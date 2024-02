Catania, bombe carta e fumogeni: Daspo per 14 tifosi del Monopoli

Emessi 14 D.A.SPO nei confronti di 14 tifosi del Monopoli dopo i controlli pre-partita con il Catania FC: avevano bombe carta e fumogeni.

I fatti risalgono alla partita tra il Catania FC e il Monopoli, avvenuta lo scorso 28 gennaio. In quell’occasione, a seguito dei controlli della Polizia presso il casello di San Gregorio di Catania, 2 minivan sono stati fermati. Gli occupanti dei mezzi erano 14 supporters del Monopoli. Il tutto si è svolto prima che la gara, valevole per il Campionato di Serie C si disputasse allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.

Infatti, a bordo dei mezzi è stato rinvenuto del materiale esplodente consistente in diverse bombe carta e fumogeni. Gli stessi occupanti dei due mezzi hanno cercato di liberarsi del materiale, nascondendolo in una busta di plastica e gettandola in un cestino. Tuttavia, scoperti dagli agenti di polizia, i 14 tifosi a bordo dei mezzi sono stati identificati dalla DIGOS e deferiti all’Autorità Giudiziaria. In totale, sono stati rivenuti 9 candelotti del tipo petardi, 5 torce bengala, 2 fumogeni di segnale di soccorso notturno e una latta di segnale fumogeno.

Inoltre, il Questore di Catania ha emesso i 14 D.A.SPO non appena è stata conclusa l’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine. Dei D.A.SPO, 8 sono nella forma “semplice” per 1 anno, 3 nella forma “semplice” per 2 anni e 3 nella forma “aggravata” per 5 anni. Tutti i provvedimenti sono stati già notificati ai destinatari e quelli aggravati sono stati già convalidati dal GIP del Tribunale di Catania.

I tifosi interessati dal provvedimento non potranno assistere ad alcuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale per la durata assegnata. I tre destinatari del D.A.SPO “aggravato” dovranno presentarsi per 5 anni negli orari loro imposti presso il Commissariato di P.S. di Monopoli., in occasione di tutte le partite della squadra del Monopoli, sia in casa che “fuori casa”.