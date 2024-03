Catania FC, esonerato Lucarelli: al suo posto arriva Michele Zeoli

Michele Zeoli sarà il nuovo allenatore del Catania FC: dopo il disastro con l'Avellino, arriva la comunicazione ufficiale.

Catania FC, arriva un grande cambiamento in panchina: dopo il disastro con l’Avellino, con il match terminato 5-2 per i campani, l’allenatore Lucarelli è stato esonerato. A comunicarlo è proprio la società del Catania, che rende noto tramite un avviso ufficiale l’arrivo di un nuovo tecnico. Infatti, il successore di Lucarelli sarà Michele Zeoli, suo collaboratore nell’anno della promozione in Serie C.

Oltre Lucarelli, i rapporti professionali del Catania Football Club si interromperanno anche con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa.

“In mattinata ho incontrato Cristiano – ha spiegato il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella, come riportato nel comunicato del Catania – e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra“.

Intanto domani si svolgerà il primo allenamento di preparazione per la partita di domenica tra Catania e Potenza. A supportare Zeoli ci sarà il vice allenatore Leo Vanzetti, già ex tecnico del Sant’Agata in Serie D.

“A titolo personale, anzitutto, mi scuso con i nostri tifosi per il passivo pesante, mi sembra doveroso anche se probabilmente per i contenuti della partita il risultato è un po’ troppo largo – queste le parole di Lucarelli dopo la sconfitta ad Avellino -. Siamo amareggiati perché non mi aspettavo di prendere tre gol in contropiede in un quarto d’ora, abbiamo cercato di riprenderla subito e abbiamo subito altre due reti. Siamo un po’ dottor Jekyll e mister Hyde, tra Coppa Italia e campionato abbiamo atteggiamenti diversi, e in campionato non riusciamo a trovare continuità”.