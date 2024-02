Incidente in Sicilia, scontro tra bus e auto: chiusa SS386

Incidente in Sicilia, scontro tra bus e auto: a causa dell'impatto, i funzionari dell'Anas hanno dovuto chiudere la SS386.

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade siciliane e ha causato la chiusura temporanea della SS386. A rimanere coinvolti nell’impatto sono stati un bus e un’auto, che si sono scontrati sulla Strada Statale di Ribera.

In seguito all’impatto è stato necessario chiudere temporaneamente in entrambe le direzioni la SS386 a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas per gestire la viabilità e accertare la dinamica e le cause dell’incidente.