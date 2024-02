Incendiate due auto nel Catanese: indagano i carabinieri

Le due vetture, appartenenti ad un imprenditore locale ed ex consigliere comunale, sono andate a fuoco in provincia di Catania.

Lo scorso 27 febbraio, a Castiglione di Sicilia, paese della provincia etnea, intorno le ore 22:00 sono state incendiate due vetture, appartenenti ad un imprenditore locale ed ex consigliere comunale Alfio Conti, esattamente in via Rosario Cimino. Si tratta di una Peugeot 3008 e di una Land Rover, parcheggiate non molto lontane dall’abitazione di Conti.

“Un atto vile compiuto da codardi. Sappiate che se l’ intento era quello di intimidirci non ci siete riusciti, non indietreggiamo nemmeno di un millimetro”, ha detto l’uomo con un post pubblicato sui social.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi. Inoltre, dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che i malviventi avrebbero versato del liquido infiammabile alle due auto per poi appiccare il fuoco. Su quanto accaduto indagano i militari dei carabinieri.