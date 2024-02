Sicilia, altra notte di sbarchi: 4 migranti ricoverati e 2 decessi

Un'altra notte di sbarchi di migranti, avvistati in acque sar maltesi: per quattro di loro è stato necessario il trasporto d'urgenza.

Avvenuta nella giornata di ieri l’ennesima operazione di salvataggio in mare: la nave ONG Sea Eye 4, battente bandiera tedesca, avrebbe infatti soccorso 57 migranti avvistati in acque sar maltesi.

A causa delle condizioni proibitive del mare, la motovedetta della Capitaneria di Porto non ha potuto effettuare il trasbordo dei passeggeri nonostante fosse giunta in soccorso della nave: la Sea Eye 4 è stata quindi scortata fino al molo commerciale di Lampedusa, potendo far sbarcare tre bengalesi in pessime condizioni di salute che sono stati immediatamente trasportati al Poliambulatorio. Per un quarto migrante è stato invece necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso verso Malta.

Anche nel caso di questo sbarco, il mare ha mietuto le sue vittime: due i migranti deceduti ancor prima di poter essere presi in consegna dalla ONG.