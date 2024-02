Operaio catanese cade da impalcatura: è in gravi condizioni

A 24 ore dall'incidente in un cantiere nel Palermitano che ha causato la morte di un operaio, un altro tragico caso si è verificato oggi.

Nelle prime ore di questa mattina, in contrada Pietre Nere a Melilli, nella provincia di Siracusa, un operaio sarebbe precipitato dall’impalcatura di un cantiere mentre prendeva parte ai lavori di costruzione di un supermercato. L’uomo, originario di Belpasso, in provincia di Catania, sarebbe in gravi condizioni. Allo stato attuale, le informazioni sono ancora poche ma i carabinieri giunti sul posto stanno già indagando per far luce al più presto sulla dinamica dell’incidente.

All’arrivo dei soccorsi, le condizioni dell’uomo si sono fin da subito dimostrate piuttosto serie ed è stato dunque necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare la vittima in una struttura specializzata di Catania.

Si tratta di un altro caso di incidente sul lavoro, avvenuto a distanza di circa 24 ore da quello che ha coinvolto Mario Cirincione, operaio 50enne originario di Lascari. Quest’ultimo, durante il lavoro in un cantiere a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, è morto travolto dal crollo di un muro.

Dall’inizio del 2024, i numeri delle cosiddette “morti bianche” dovute agli incidenti sul lavoro suonano a dir poco spaventosi e tali eventi non fanno altro che aggiornare continuamente un “contatore” che, si teme, non possa essere fermato.