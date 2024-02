Sicilia, grave incidente in autostrada: ferito un 23enne

Grave incidente avvenuto sull'autostrada A18 Catania-Messina. Coinvolto un giovane di 23 anni, non in pericolo di vita.

Avvenuto nella notte del 21 febbraio un grave incidente in autostrada A18 Catania-Messina all’altezza degli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. Un giovane di 23 anni, a bordo di una Mercedes E 270 CDI, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le barriere di protezione.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’una al km 17+400, in direzione di Catania. La polizia stradale e il servizio di emergenza 118 sono intervenuti immediatamente. Fortunatamente, il giovane coinvolto non è in pericolo di vita.