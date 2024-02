A Catania lo spettacolo su Maria Grazia Cutuli: in scena la storia della giornalista

Lo spettacolo vuole tenere viva la memoria della giornalista catanese Maria Grazia Cutuli, uccisa a Kabul nel 2001.

Dal 22 al 25 febbraio 2024 la storia di Maria Grazia Cutuli sarà raccontata tramite il progetto teatrale “Press Card”, presso Sala Futura. Testo di Gaetano Savatteri e regia di Luana Rondinelli.

Lo spettacolo vede protagonista Valeria Contadino e ha l’obiettivo di tenere viva la memoria della giornalista catanese Maria Grazia Cutuli, uccisa a Kabul, in Afghanistan, il 19 novembre 2001. Tema principale anche l’essere donna e giornalista: da qui il titolo “Press card”, che indica il tesserino da giornalista professionista.

La storia di Maria Grazia inizia proprio a Catania e si incrocia col giornalismo quando a vent’anni esordisce come collaboratrice con il quotidiano La Sicilia e l’emittente locale Telecolor. Successivamente, si trasferisce a Milano dove lavora per varie riviste, fino al Corriere della Sera. Il tesserino per lei arriva in pochi anni, ma il suo sogno più grande era quello di raccontare i luoghi di guerra e combattere in difesa dei diritti umani. Compie così molti viaggi come inviata, fino al 2001.

Gli spettacoli si terranno alle ore 20:45 giovedì 22 febbraio e sabato 24; alle ore 17:15 venerdì 23 e alle ore 18:00 domenica 25. I biglietti sono acquistabili anche online sul sito TicketOne.