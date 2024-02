Irama in concerto a Catania: la data dell’evento

Dopo il grande successo di Sanremo, Irama torna a Catania: ecco la data dell'evento canoro che vedrà il cantante esibirsi nella città etnea.

Come ogni anno, dopo l’inizio di Sanremo fioccano gli annunci dei tour previsti per l’estate e l’autunno successivi, e la città di Catania non è esclusa dalle tappe. Tra gli ultimi tour annunciati, anche Irama ha reso note le date dei suoi concerti, confermando la tappa a Catania.

Il cantante tornerà nella città etnea nel corso dell’estate per un concerto che si terrà nella cornice cittadina della Villa Bellini di Catania. La data di Catania è inserita nel Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. Si tratterà dell’occasione per ascoltare dal vivo “Tu no”, ballad con cui l’artista è in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, oltre le sue più grandi hit.

Il tour di Irama partirà dall’Arena di Verona il 15 maggio 2024, per poi proseguire nel corso dell’estate con le seguenti tappe:

Gallipoli (LE) – mercoledì 31 luglio 2024 all’Oversound Music Festival Parco Gondar;

Catania – venerdì 2 agosto 2024 al Wave Summer Music Villa Bellini;

Reggio Calabria – sabato 3 agosto 2024 in Piazza Castello Aragonese;

Olbia – sabato 17 agosto 2024 al Red Valley Festival Olbia Arena;

San Benedetto del Tronto (AP) – domenica 1 settembre 2024 al SAN. B SOUND Parco Nelson Mandela.

Successivamente, Irama proseguirà con il tour nei palazzetti per i mesi autunnali, con i seguenti concerti:

Firenze – giovedì 21 novembre 2024 al Nelson Mandela Forum;

Roma – sabato 23 novembre 2024 al Palazzo dello Sport;

Milano – martedì 3 dicembre 2024 al Forum;

Torino – venerdì 6 dicembre 2024 all’Inalpi Arena.

Irama vanta 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video. A Sanremo 2024 si è presentato con “Tu no”, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Il brano è firmato da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna.

Nella serata delle cover, Irama canterà con Riccardo Cocciante “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974. Si tratta della quarta partecipazione a Sanremo per il cantante, dopo “La ragazza con il cuore di latta” nel 2019, “La genesi del tuo colore” nel 2021 e “Ovunque sarai” nel 2022.