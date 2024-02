Coez e Frah Quintale tornano in Sicilia: dove e quando

Continua la tournée di Coez e Frah Quintale, che porteranno in concerto anche in Sicilia il loro album "Loverbars".

Coez e Frah Quintale continuano la loro tournée di live e annunciano la “Lovebars summer 2024”. I due artisti saranno di nuovo insieme e nuovamente protagonisti sui palchi delle principali città italiane, pronti a rubare il cuore a chi li guarda. Inoltre torneranno in Sicilia, dopo il sold out di Catania, e saranno il 26 luglio a Palermo, ai Cantieri Culturali della Zisa per un unico appuntamento isolano promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Due artisti, un disco insieme e tante “barre d’amore”: Lovebars – certificato disco d’oro – ha debuttato al primo posto della classifica album FIMI/GFK e contiene numerose hit tra cui “Alta marea“, certificato doppio disco di platino e tra i brani più suonati in radio durante l’estate. Il singolo “Terra bruciata”, inoltre, è tra i brani più suonati in radio.

La musica dei due artisti da sempre unisce diverse generazioni, dagli amanti dell’hip-hop old school agli appassionati del cantautorato contemporaneo. Nella dimensione dei live i due cantanti hanno dimostrato non solo di avere una capacità naturale di connettersi con il pubblico, ma anche di avere un solido repertorio a cui attingere per costruire una dimensione unica in cui è la musica ad avere il ruolo più importante.