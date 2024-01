Sicilia, droga contenuta in confezioni di merendine: arrestato 44enne

Un 44enne senza precedenti è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. La droga era contenuta in confezioni di merendine.

A Floridia, nel Siracusano, i carabinieri hanno arrestato un 44enne senza precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti. L’ uomo nascondeva della droga in un garage, circa 200 panetti di hashish, perfettamente sigillata all’interno di confezioni di merendine, barrette alimentari e prodotti dolciari vari, per un totale di circa 13 chilogrammi. Il ricavo sarebbe stato di circa 185mila dosi, e lo spaccio avrebbe fruttato più di 150mila euro.

Dopo le formalità di rito, per il 44enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza.