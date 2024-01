Catania, scoperta rimessa per auto rubate: si cerca il proprietario

La polizia della Questura di Catania ha rinvenuto un garage con all'interno due mezzi, già smontati. Si indaga per conoscere il proprietario.

Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno rinvenuto, nel pieno centro storico della città, un vecchio garage all’interno del quale venivano stipate auto e moto appena rubate.

Il ritrovamento della rimessa, situata in via Morabito, è stato portato a termine dagli agenti anche grazie ad una pronta segnalazione che, ore prima, era giunta alle “orecchie” della sala operativa: una persona aveva difatti denunciato la scomparsa del proprio motorino elettrico, il quale gli era stato rubato la sera prima lungo il viale Libertà. Nonostante ciò, la vittima del furto era comunque riuscita a localizzare il motociclo, finito appunto nelle vicinanze di via Morabito.

A seguito di un accurato controllo da parte della Polizia, il motorino rubato si trovava effettivamente dentro una rimessa dall’aspetto fatiscente, al cui interno erano però state parcheggiate due auto, già in parte smontate. Presenti nel box varie attrezzature utilizzate proprio per lo smontaggio dei veicoli ed un allaccio abusivo alla rete elettrica.

In corso ulteriori accertamenti dei poliziotti al fine di individuare e rintracciare chi possa avere proprietà della rimessa o, quanto meno, chi evidentemente conduca tali “operazioni” al suo interno.