Lite in famiglia nel Catanese: 30enne picchia i genitori e dà fuoco ad auto

Una cena in famiglia degenerata in una grave lite: è questo lo scenario che ha coinvolto una famiglia di Linguaglossa, nel Catanese. Infatti, un 30enne avrebbe prima aggredito fisicamente i genitori, per poi dare fuoco all’auto del padre.

Secondo quanto riportato, il giovane non avrebbe accettato i consigli che i genitori gli stavano dando durante la cena. Andando su tutte le furie, il 30enne avrebbe prima colpito al volto la madre 57enne per poi lanciarle una damigiana. Successivamente avrebbe dato alle fiamme l’auto del padre 63enne.

Nella lite sarebbe intervenuto anche il fratello di 42 anni, il quale sarebbe stato picchiato nel tentativo di fermare il 30enne. Intervenuti i Carabinieri di Randazzo, il 30enne sarebbe stato arrestato in seguito alla lite familiare. Adesso l’uomo è indagato con l’accusa di lesioni personali, minacce e incendio e, con la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, per il 30enne sono scattate le manette.