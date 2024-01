Sicilia, aggressione omofoba in pieno centro città: nel branco anche minorenni

Dodici i presunti minorenni che avrebbero aggredito un gruppo di sei giovani di vent'anni, con motivazioni omofobe.

Sono sei i giovani che accerchiati e picchiati da un branco di bulli a pochi passi dal Teatro Massimo, in pieno centro a Palermo. Il fatto è avvevuto sabato sera, quando le sei vittime stavano passeggiando dopo essere uscite da un locale.

Gli aggressori, che si sono scagliati contro i sei giovani con calci, pugni ed insulti, sono 12 e probabilmente anche tutti minorenni. Tuttavia, non si conosce ancora la loro identità: sono in corso le indagini.

Due dei giovani assaliti sono riusciti a scappare, per poter chiedere aiuto a qualche pattuglia di polizia prima di sporgere denuncia in questura; due giovani di 24 e 29 anni sono stati minacciati di morte. Nel frattempo, nessuno sarebbe intervenuto per cercare di proteggere le vittime e quando è arrivata la polizia il branco era fuggito verso via Cerda.