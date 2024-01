Catania, previsto nuovo incontro col sindaco per consultorio e studentato sgomberati

A seguito degli sgomberi di dicembre, è previsto un altro incontro tra il consultorio "Mi Cuerpo es Mio", lo Studentato 95100 ed il sindaco Trantino.

Esattamente nel corso della mattinata del 5 dicembre scorso venivano sgomberati i locali del consultorio autogestito “Mi Cuerpo es Mio” e dello Studentato 95100, siti rispettivamente in via Gallo ed in via Sant’Elena. Dopo un’operazione che ha generato diverse proteste per la città di Catania, le volontarie ed i volontari hanno (di nuovo) una data ben precisa per poter confrontarsi col sindaco, Enrico Trantino.

In realtà, un primo incontro tra le due parti era stato appunto precedentemente fissato in data 20 gennaio, per poi essere improvvisamente annullato e rinviato a data da destinarsi. Si è però giunti ad un accordo su una seconda data d’incontro, stabilita per mercoledì 7 febbraio.

Certamente una buona notizia, ma la volontaria del consultorio, Lara Torrisi, invita la comunità a non perdere l’attenzione sul tema: “Non è possibile temporeggiare su situazioni di emergenza come queste […] Adesso, abbiamo una nuova data, ma è necessario rimanere sempre attivi per evitare nuovi rifiuti”.

Un patto che si pretende venga rispettato ed un appello accorato all’intera città di Catania: “l’appuntamento è alle 14:00 davanti ai locali del consultorio e dello studentato. Da lì si partirà assieme in corteo per raggiungere il Comune, luogo dell’incontro con il sindaco – ha spiegato Lara Torrisi – mentre la delegazione discuterà del futuro dei locali del consultorio e dello studentato tutte le persone che verranno e che ci hanno supportato in questi mesi rimarranno in presidio sotto il Comune ad aspettare l’esito dell’incontro“.

“Le attività del consultorio sono continuate e sono previsti molti appuntamenti verso l’incontro di giorno 7 febbraio, a partire dall’assemblea pubblica di domenica 28 gennaio sull’educazione sesso-affettiva. Non possiamo e non vogliamo rimanere ad aspettare con le mani in mano” conclude la volontaria del consultorio, in attesa di una chiara e sana risoluzione dell’intera vicenda.