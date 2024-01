Assegno di inclusione, pagamenti al via: le cifre previste

Assegno di inclusione: in settimana primi accrediti in arrivo per la nuova misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza.

Assegno di inclusione: a partire da venerdì 26 gennaio, avverranno i primi accrediti della nuova misura che sostituisce il Reddito di cittadinanza. Il sussidio è destinato a quei nuclei familiari in cui è presente almeno almeno un componente minore, disabile o over-60.

Per l’Assegno di inclusione sono stanziati circa 5,5 miliardi per il 2024 e 1,5 miliardi per il Supporto formazione e lavoro (Sfl), l’altro strumento partito il primo settembre scorso rivolto alle persone occupabili (350 euro al mese per massimo 12 mesi). Per quest’ultima misura, si contano quasi 165mila domande pervenute, di cui poco più di 68mila quelle accolte.

Assegno di inclusione: numero di domande pervenute

Secondo i dati riportati da INPS, le domande pervenute fino ad ora sono oltre 563mila. Di queste, circa l’88% riguarda ex percettori del Reddito di cittadinanza. I primi pagamenti, programmati per la giornata di venerdì 26, verranno effettuati per il primo blocco, di circa 450mila domande inoltrate a partire dal 18 dicembre e fino al 7 gennaio.

Secondo le stime, potenzialmente, le domande per la richiesta della nuova misura al posto del Reddito di cittadinanza potrebbero ammontare a 737mila nuclei familiari.

I dati delle domande pervenute dicono che la Sicilia si trova al secondo posto per richieste (il 21,8%), dietro la Campania (26,7%).

Assegno di inclusione: importo medio

L’ importo medio che verrà accreditato il 26 gennaio sarà di 635 euro, pagati con la Carta di inclusione: l’assegno può essere riconosciuto per 18 mesi e rinnovato, dopo la stop di un mese, per ulteriori 12 mesi.

Dopo i primi accrediti del 26 gennaio, si procederà con il secondo blocco di domande presentate dall’8 gennaio ed entro il 31 gennaio. In questo caso, il primo pagamento sarà effettuato dal 15 febbraio. Successivamente, per le domande presentate nel mese di febbraio e in quelli successivi, il pagamento è previsto dal giorno 15. A regime il pagamento sarà per tutti il 27 del mese di competenza.