Catania, blitz antimafia della Guardia di Finanza: 15 arresti

Operazione antimafia della Guardia di Finanza: 15 arresti e 12 milioni di euro sequestrati tra beni mobili, immobili e società.

Questa mattina, 120 finanzieri delle fiamme gialle, hanno eseguito un blitz anti-mafia coordinato nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli ed Udine. L’operazione della Guardia di Finanza è stata denominata “Oleandro” e solo sul capoluogo etneo si contano già ben 15 arresti. Si tratta di soggetti appartenenti al clan della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano.

Le accuse sono varie: usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti, inoltre sono stati sequestrati dagli agenti 12 milioni di euro in beni mobili, immobili e società.

Gli indagati per il momento sono 26, ma l’operazione è ancora in corso anche su altre province, non solo dell’isola.