Bonus acqua potabile 2024: come usufruirne? Di seguito una dettagliata guida sull'incentivo economico proposto per quest'anno.

Bonus acqua potabile 2024: tra poco si potranno inviare le domande per ottenere l’incentivo economico, ma quando esattamente? Di seguito un’utile guida sul bonus con tutte le informazioni per poterlo richiedere.

Bonus acqua potabile 2024: l’incentivo

L’aiuto economico si potrà richiedere dal 1° febbraio fino al 28 dello stesso mese, ma è bene far presente che i fondi stanziati per la misura sono stati diminuiti in modo sostanziale: se negli scorsi anni c’erano in tutto 5 milioni di euro a disposizione, per questo 2024 si è scesi a un milione e 500mila euro.

La normativa prevede infatti un’agevolazione “in misura ridotta rispetto a quella prevista” nei casi in cui “l’ammontare complessivo del credito d’imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno“.

Bonus acqua potabile 2024: come usarlo

Il bonus è stato introdotto con la Manovra 2021 e consiste in un credito d’imposta del 50% che agevola l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L’obiettivo della misura è ecologico: incentivare il consumo di acqua domestica, senza acquistare bottiglie in plastica.

Bisogna far presente che ci sono dei limiti massimi di spesa: per le persone fisiche si arriva a mille euro per ogni immobile di riferimento; per chi esercita attività d’impresa, arti o professioni e per gli enti non commerciali si arriva invece a 5mila euro, per ogni immobile che viene adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Bonus acqua potabile 2024: come richiederlo

Per poter usufruire del bonus è necessario inviare la comunicazione delle spese sostenute, la fattura elettronica o documento commerciale da cui si evinca il codice fiscale di chi lo richiede all’Agenzia delle Entrate. Bisogna inoltre spedire il modello già predisposto sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e inviare le informazioni sugli interventi legati al bonus all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).