Sicilia, slot machine e scommesse: liberalizzazione delle macchine nelle tabaccherie

Con l'ultima finanziaria l'Assemblea Regionale ha abolito il vincolo introdotto tre anni prima per la prevenzione della ludopatia e ha reso più accessibile l'acquisto di centri per il gioco

Da quest’anno le tabaccherie avranno la possibilità di ampliare il loro business potendo creare, all’interno dei loro locali, degli angoli dove mettere alcune slot machine. Dunque, delle piccole agenzie di scommesse. Inoltre, le sale bingo e i centri per il gioco potranno essere cedute più facilmente perché gli acquirenti non dovranno più rispettare dei vincoli che oggi rendono difficile ottenere le autorizzazioni.

Queste sono le ultime novità dell’ultima finanziaria approvata dall’ARS, che hanno lo scopo di mitigare gli effetti della Legge 24/2020 che prevedeva delle restrizioni per l’apertura di nuove sale gioco e scommesse allo scopo di prevenire il fenomeno della ludopatia. La norma prevedeva infatti il divieto di costruzione nell’arco di 300 metri (o 500 nelle grandi città) da luoghi sensibili come scuole, ospedali, centri di aggregazioni e sportivi. Oggi, invece, con l’approvazione della Legge finanziaria, l’effetto sarà quello contrario di liberalizzazione di angoli scommesse e apparecchiature per il gioco dentro le tabaccherie.