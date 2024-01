Sicilia, un furgone finisce in mare: al volante un uomo di 82 anni

Un uomo di 82 anni è precipitato in mare mentre era alla guida di un furgone, forse a causa di una manovra errata.

A Messina, un anziano di 82 anni è precipitato con il suo furgone Fiat Fiorino in mare. Stamattina, 15 gennaio, l’anziano si trovava a bordo del mezzo vicino allo scivolo 1 del porto di Tremestieri, quando avrebbe compiuto una manovra errata ed sarebbe precipitato in mare.

Il personale del terminal, che aveva assistito alla scena, si è immediatamente adoperato, riuscendo a recuperare ed aiutare l’anziano signore. Il conducente, nonostante la pressione dell’acqua, ha aperto lo sportello del mezzo ed è ritornato a galla senza riportare particolari problemi; non è stato infatti necessario il trasporto in ospedale.

Chiuso lo scivolo numero 1 per il recupero del mezzo. Nel frattempo rimane aperta l’inchiesta della capitaneria di porto per determinare le cause esatte dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.