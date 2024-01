Catania, Amts risponde alle accuse della consigliera Spoto: “Dati non veritieri”

La risposta dell'Amts alle critiche della consigliera Spoto non si fa attendere. Di seguito le dichiarazioni.

Durante gli scorsi giorni, la consigliera Serena Spoto aveva criticato la gestione della partecipata da parte del presidente Giacomo Bellavia presentando anche un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’azienda che gestiste il trasporto pubblico locale.

L’Amts ha adesso risposto: “Si tratta di un’interrogazione consiliare, quella della consigliera Mpa Spoto, che riporta dati non veritieri e che pare invece tesa al semplice e strumentale attacco a un’azienda che quotidianamente mette in pratica il massimo impegno di tutti i propri dipendenti, dalla dirigenza agli autisti, ai tecnici di officina, per garantire il pieno servizio alla cittadinanza, a tutta la cittadinanza dal centro alle periferie“.

Amts ha infatti annunciato che a partire da lunedì 8 gennaio 2024 sono entrati in vigore i nuovi orari invernali feriali sulle linee urbane, rispettando il tetto massimo chilometrico dei 7 milioni e 200 mila chilometri. Il servizio è infatti identico ai chilometri complessivi comunicati negli anni scorsi, ma semplicemente organizzati in maniera differente.

L’azienda sottolinea inoltre che sono stati assunti nuovi dipendenti-autisti, proprio per allargare e potenziare il parco mezzi dell’Azienda, e comunica che non si assisterà più, rispetto agli anni passati, all’improvvisa soppressione di corse che a volte risultavano sovra-programmate, poiché appunto attuate con meno personale e meno mezzi rispetto a oggi.