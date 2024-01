Incidente in Sicilia, impatto tra due auto: lunghe code

Incidente in Sicilia: un nuovo scontro frontale tra due auto si è verificato sulle strade siciliane provocando lunghe code e un ferito.

Ancora un incidente sulle strade siciliane: questa volta, il teatro dello scontro è stata la strada provinciale 19, sulla Noto-Pachino. L’impatto è avvenuto alle prime luci della mattina odierna, e ha visto scontrarsi due mezzi. In particolare, si trattava di un’Alfa Romeo Giulietta e una Ford Fiesta.

Il bilancio dell’incidente è di un ferito, secondo quanto riportato, il quale è stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale. Nel frattempo, si sono create lunghe code sul tratto stradale coinvolto, in entrambe le direzioni. Intervenuti sul posto anche gli agenti delle Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi del caso e riportare la situazione veicolare alla normalità.