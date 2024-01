Disservizio idrico nel Catanese: le zone coinvolte

Nuovo disservizio idrico nel Catanese: in un comune della provincia etnea sarà prevista l'interruzione dell'erogazione idrica per alcune ore.

Un nuovo disservizio idrico si sta verificando nella provincia di Catania. In particolare, si tratta del territorio di Mascalucia e l’interruzione del servizio idrico riguarda la giornata odierna, 11 gennaio 2024.

Nello specifico, l’area interessata dal disservizio sarà quella di via Etnea, dal corso San Vito a scendere, gestita dalla società Acoset. Il motivo della disalimentazione sono i lavori di collegamento della nuova rete al centro storico e l’interruzione durerà per l’intera mattina. La situazione tornerà alla normalità una volta terminati i lavori, anche se sarà necessario attendere i tempi necessari al riempimento delle condotte per la normalizzazione del servizio.