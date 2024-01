Catania, fermato 19enne: aveva un coltello da 17 centimetri

Catania, fermato un giovane con un coltello da 17 cm: continuano i controlli dei carabinieri nel quartiere Picanello.

Continuano a Catania nello storico quartiere di Picanello le operazioni dell’arma dei carabinieri per contrastare l’illegalità e le condotte di guida pericolose. I militari hanno già fermato oltre 30 veicoli e identificato almeno 45 persone, raggiungendo il totale di circa 7.000 solo di sanzioni amministrative.

Grazie quindi al potenziamento delle volanti, questa mattina, durante un posto di blocco gli agenti hanno fermato e perquisito un ragazzo di 19 anni. Il giovane, alla guida di un SH 300, portava con sé un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri. Inoltre il 19enne era alla guida pur essendo sprovvisto di patente. A seguito del sequestro del coltello e dello scooter è stato denunciato per porto abusivo di armi e per guida senza patente.

Sempre nella mattinata di oggi ad Adrano, nel Catanese, è stato fermato dalla polizia un giovane di 25 anni, in possesso di sostanze illegali e che portava con sé un pugnale. Gli agenti hanno fermato l’auto in cui viaggiavano tre persone sospette, tra cui l’uomo, e perquisendo il veicolo sono stati trovati, come riportato prima, un coltello di cui il giovane non ha giustificato il possesso e della marijuana per uso personale. Il giovane è stato poi denunciato e gli oggetti illegali sequestrati.