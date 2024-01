Catania, uomo tenta suicidio con bombola del gas: salvato dai carabinieri

Un uomo di 48 anni ha tentato il suicidio nel suo appartamento aprendo la bombola del gas. Tratto in salvo dai carabinieri.

Questa mattina, nei pressi del “Fortino”, a Catania, un uomo di 48 anni ha tentato il suicidio lasciando aperta la bombola del gas nel suo appartamento, dove vive da solo insieme al suo cane

È stato lo stesso 48enne a chiamare il Numero Unico di Emergenza 112, annunciando che voleva commettere il suicidio. L’ uomo avrebbe tagliato il tubo del gas della bombola della cucina e contemporaneamente staccato il contatore dell’energia elettrica per evitare l’innesco di un’esplosione che avrebbe potuto causare danni a terzi.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che hanno raggiunto il luogo allarmando, nel frattempo anche i sanitari del 118 e il personale dei vigili del fuoco. I militari sono stati costretti a sfondare la porta dell’appartamento e trarre l’uomo e il suo animale domestico in salvo, chiudendo la valvola della bombola e aprendo le finestre per fare uscire il gas.

I carabinieri hanno cercato di entrare in empatia con il 48enne, il quale ha dichiarato di aver recentemente scoperto di avere dei gravi problemi di salute. Successivamente, l’uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a tutte le cure del caso mentre il cagnolino è stato affidato ad un parente.