Incidente mortale nel Catanese: 22enne perde la vita dopo schianto con lo scooter

Incidente mortale autonomo nel Catanese che è cosato la vita ad un giovane di 22 anni che ha perso il controllo del suo scooter.

Incidente mortale avvenuto stanotte a Santa Maria di Licodia. Il sinistro, del tutto autonomo, è costato la vita a Santi Placido, 22enne originario di Biancavilla. Secondo quanto ricostruito, pare che il giovane abbia perso il controllo del suo scooter mentre percorreva via Cavaliere Bosco. Lo schianto è stato fatale e il 22enne ha sbattuto il capo, morendo sul colpo. Inutile l’intervento del 118 che non ha potuto far nulla per salvare il giovane.

Sul posto, i carabinieri hanno eseguito i rilievi sul luogo del drammatico incidente.