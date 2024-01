Concorso dirigenti scolastici, posti anche in Sicilia: domanda e requisiti

Concorso dirigenti scolastici: previste assunzioni anche in Sicilia. Ecco, i requisiti, le modalità d'esame e come fare domanda.

Concorso dirigenti scolastici: bando per un concorso nazionale ordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. Previste anche 26 assunzioni in Sicilia. Ecco quali sono i requisiti richiesti e come presentare la domanda.

Concorso dirigenti scolastici: i requisiti

Possono partecipare al concorso il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato. Ecco, di seguito, quali sono i requisiti da dover rispettare:

Laurea magistrale;

Laurea specialistica;

Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Concorso dirigenti scolastici: come presentare la domanda

Le domande andranno presentate solo ed esclusivamente in modalità telematica. Per accedere alla compilazione dell’istanza, bisognerà essere in possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. L’istanza può essere presentata attraverso il portale unico del reclutamento, oppure attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

Il termine ultimo per poter inoltrare l’istanza di partecipazione è fissato al 17 gennaio 2024.

Concorso dirigenti scolastici: le prove previste

Le prove in programma per il concorso saranno 3, così suddivise:

una prova preselettiva;

una prova scritta;

una prova orale.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando di concorso pubblicato il 19 dicembre 2023.