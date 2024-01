Sicilia, contributi a fondo perduto fino al 90% per l’avvio di nuove imprese nel 2024

Nuovi contributi a fondo perduto che ricopriranno il 90% delle spese per l'avvio di nuove aziende. Ecco i requisiti e come presentare domanda.

A partire dai primi mesi del 2024 sono disponibili in Sicilia nuovi contributi a fondo perduto per micro e piccole Imprese, donne e giovani under 46 aspiranti imprenditori.

Gli aiuti erogati dalla Regione Siciliana copriranno fino al 90% delle spese per progetti di creazione o sviluppo di nuove imprese, dal costo compreso tra 50 e 300 mila euro. Le domande dovranno essere presentate tra il 20 febbraio 2024 e il 27 febbraio 2024.

I nuovi contributi a fondo perduto in Sicilia sono stanziati tramite l’Avviso pubblico “Fare Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, emesso dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, con l’obiettivo di:

sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nel territorio regionale

favorire l’emersione di una nuova generazione di imprenditori, in particolare giovani e donne;

favorire la nascita e la crescita di start-up innovative

promuovere forme di autoimpiego

sostenere le politiche attive del lavoro

Destinatari delle agevolazioni

Ecco chi potrà richiedere le agevolazioni:

giovani di età compresa tra i 18 e i 46 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda) e/o donne di qualsiasi età , residenti in Sicilia , o che vi trasferiscano la propria residenza entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

(non compiuti alla data di presentazione della domanda) , , o che vi trasferiscano la propria residenza entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. Micro e Piccole Imprese MPI con almeno una unità produttiva o stabile organizzazione con sede legale od operativa in Sicilia, o che si impegnino a costituirla entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

I destinatari dovranno:

essere iscritti al Registro Imprese e risultare attive da non più di 36 mesi

se costituite in forma di società, anche cooperativa, avere una compagine sociale composta, in maggioranza, da persone fisiche giovani under 46 e donne che siano detentori di almeno il 51% del capitale sociale

che siano detentori di almeno il 51% del capitale sociale essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale

e non essere sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi ed erariali

previdenziali, assicurativi ed erariali non essere nelle condizioni di impresa in difficoltà (Regolamento UE 651/2014)

(Regolamento UE 651/2014) disporre di idonea capacità finanziaria, operativa e amministrativa per provvedere ai costi del programma non coperti dalle agevolazioni pubbliche e per assicurare un’efficace attuazione e gestione del progetto imprenditoriale

per provvedere ai costi del programma non coperti dalle agevolazioni pubbliche e per assicurare un’efficace attuazione e gestione del progetto imprenditoriale non essere associato o collegato ad altra impresa richiedente un’agevolazione a valere sullo stesso Avviso

un’agevolazione a valere sullo stesso Avviso non avere soci, amministratori e direttori tecnici condannati con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o con sentenze ex art. 444 c.p.p

con sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o con sentenze ex art. 444 c.p.p non essere destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa

I progetti finanziabili

Possono essere finanziati progetti di avviamento di una nuova attività d’impresa o di sviluppo di una attività già esistente, che perseguano una o più delle seguenti finalità:

fornire nuovi prodotti e/o servizi al mercato , o combinazione di prodotti e/o servizi in grado di differenziare l’impresa rispetto ai concorrenti

, o combinazione di prodotti e/o servizi in grado di differenziare l’impresa rispetto ai concorrenti apportare cambiamenti ai processi di produzione e/o di erogazione di servizi, o parti di essi, in grado di migliorarne efficienza ed efficacia

ai processi di produzione e/o di erogazione di servizi, o parti di essi, in grado di migliorarne efficienza ed efficacia introdurre prodotti, servizi e/o processi che generino l’ampliamento a nuovi target di consumatori o di utenti

che generino l’ampliamento a nuovi target di consumatori o di utenti soddisfare bisogni culturali, sociali e sociosanitari , in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti

, in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti valorizzare attività di ricerca e sviluppo

Inoltre i progetti devono prevedere un programma di spesa dal costo totale complessivo compreso tra 50.000 e 300.000 euro e un periodo di attuazione di durata non superiore a 24 mesi.

Settori a cui è dedicato il progetto

industria;

artigianato;

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

commercio di beni e servizi (compreso il franchising);

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

ricettività e servizi complementari al turismo;

attività della filiera culturale mirate a valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico;

realizzazione di prodotti e servizi per l’innovazione sociale.

Come presentare la domanda

Le domande per richiedere i contributi a fondo perduto Sicilia 2024 si presentano esclusivamente online, utilizzando uno sportello dedicato reso disponibile da IRFIS. Per presentare la domanda occorre disporre do SPID di Carta nazionale servizi (CNS). Necessarie inoltre firma digitale in corso di validità e la casella di posta elettronica certificata (PEC).

La presentazione delle istanze deve avvenire nel rispetto delle seguenti procedure e scadenze: