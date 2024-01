Carta del Merito 2024: cos’è e a chi spetta

Carta del Merito 2024: in cosa consiste e a chi tocca? Ecco la risposta alle principali domande sull'argomento.

Carta del Merito 2024: con l’arrivo del nuovo anno è tempo di parlare dei bonus proposti da governo e delle novità in arrivo su questo fronte. In particolare, in molti sono interessati a conoscere più informazioni riguardo la Carta del Merito, dato che si tratta di una nuova introduzione. Ecco quindi le principali informazioni su cos’è, a chi spetta e come ottenere la Carta del Merito 2024.

Carta del Merito 2024: cos’è

In realtà, la Carta del Merito non è una totale sconosciuta ai cittadini abitanti in Italia. Infatti, si tratta di uno dei due derivati del cosiddetto “Bonus Cultura” che è stato attivo per diversi anni in passato. Nello specifico, quest’ultimo è stato suddiviso in “Carta del Merito” e “Carta Cultura”.

Ma in cosa consiste questo nuovo bonus? Si tratta di un voucher fino a 500 euro rivolto ai residenti in Italia che hanno ottenuto il diploma di maturità con votazione 100/100 o anche con lode. Va specificato che quest’ultimo è cumulabile con la “Carta Cultura” che invece è rivolto esclusivamente agli appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35mila euro.

Carta del Merito: a chi spetta

Ma quali sono i requisiti per poter ottenere la Carta del Merito 2024? Come anticipato, questo bonus è destinato ai centisti al diploma di maturità. In aggiunta, è fondamentale che il possessore della carta abbia compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che sono inclusi nel bonus per quest’anno tutti coloro i quali sono nati nel 2005.

Il buono potrà essere usato a partire dall’anno successivo del compimento dei 18 anni. Per quanto riguarda la sua modalità di spesa, si attendono delucidazioni da parte del Ministero della Cultura. Tuttavia, è possibile che il funzionamento rispecchi quello del bonus cultura, vale a dire che i possessori potranno acquistare prodotti di natura culturale.

Come ottenerla

Nonostante si stia parlando da lungo tempo di questo bonus, non sono ancora state specificate le modalità per ottenere la Carta del Merito. A tal proposito, sarà necessario attendere maggiori informazioni da parte del Ministero, oltre alla pubblicazione del decreto relativo al beneficio economico.