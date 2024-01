Rissa tra condomini nel Catanese: a scatenarla sarebbe stato un minore

Il litigio tra condomini sarebbe scaturito dallo scherzo fatto da un minore, che avrebbe suonato con insistenza al citofono di una donna.

I carabinieri di Misterbianco hanno denunciato cinque persone per rissa aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il due gennaio, infatti, una grossa lite è esplosa all’interno di un condominio della frazione Belsito: si tratterebbe di una contesa familiare scatenata per futili motivi.

La motivazione alla base della rissa risalirebbe ad una settimana prima, quando un minore avrebbe ripetutamente suonato ripetutamente al citofono di una donna di 49 anni che, infastidita, avrebbe risposto in maniera aggressiva. Il padre e il figlio della donna avrebbero raggiunto, martedì, il ragazzo in garage per ammonirlo circa l’accaduto e questo avrebbe fatto scaturire il litigio.

Nel tentativo di fermare la colluttazione, la donna è rimasta ferita, al che sono intervenuti i carabinieri, avvertiti telefonicamente. Il padre del minore, noncurante della presenza dei militari, avrebbe tentato di aggredire i presenti; i carabinieri sono comunque riusciti a bloccare la rissa e a denunciare i coinvolti.