Doppio incidente stradale nel Catanese: ci sono feriti

Nella mattinata di oggi si sono verificati due diversi incidenti stradali nel Catanese che, purtroppo, hanno causato feriti.

Questa mattina si sono verificati due incidenti stradali nel territorio del Catanese, nello specifico a Paternò. Seguendo un ordine cronologico, il primo è avvenuto di mattina presto sulla strada statale 121, all’altezza dello svincolo di contrada Palazzolo, sulla carreggiata in direzione Paternò. Sono stati due i veicoli coinvolti ed è rimasta ferita una persona, che fortunatamente pare non sia in gravi condizioni.

Il secondo sinistro è invece avvenuto al “bivio delle 4 Strade”, cioè nell’intersezione tra le strade provinciali 77 e 15. Anche in questo caso sono stati coinvolti due veicoli e, secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Municipale di Paternò, non si segnalano feriti gravi.