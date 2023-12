Non rispetta la precedenza: ciclista aggredito a colpi di cric in Sicilia

Un'aggressione si è consumata in strada in Sicilia dopo una mancata precedenza: aggredito a colpi di cric un ciclista 50enne.

Un ciclista 50enne è stato vittima di un’aggressione a colpi di cric in Sicilia. Il motivo è stato una mancata precedenza, secondo quanto rilevato dalle prime indagini. I fatti si sono svolti nel quartiere Noce di Palermo, dove il ciclista è stato aggredito da un’automobilista in seguito ad una discussione.

Infatti, dalle parole si sarebbe passati alle mani, fino a quando l’automobilista è sceso dalla macchina e ha preso il cric dal bagagliaio per colpire il ciclista. Secondo quanto riportato dalla vittima, l’uomo alla guida dell’auto avrebbe colpito il ciclista alla testa e alla schiena, ferendolo e lasciandolo dolorante per terra prima di fuggire in auto.

La vittima dell’aggressione avrebbe poi raggiunto autonomamente l’ospedale Villa Sofia, dove le forze dell’ordine sarebbero state allertate dal personale sanitario. Adesso gli agenti sono al lavoro per scoprire le generalità dell’aggressore, visionando i filmati delle telecamere presenti in zona.