Sicilia, Whoopi Goldberg ad Ortigia: selfie ed autografi ai fan

Whoopi Goldberg, attrice americana di fama internazionale, si trova a Siracusa, dove è stata fermata dai fan per selfie ed autografi.

Whoopi Goldberg, famosa attrice vincitrice di numerosi premi tra cui un Oscar, un Tony Award ed un Grammy, è stata vista più volte aggirarsi per le vie della bellissima Siracusa.

L’attrice è infatti arrivata in Italia a settembre nella citta di Recanati per le riprese del film “Leopardi &Co“, incentrato sull’amore di una giovane coppia che vive nella cittadina marchigiana, a cui fa da sfondo la figura dello storico poeta italiano.

Whoopi ha pubblicato in questi mesi numerosi contenuti sul Veneto e sul Salento, estasiata dalle bellezze del Bel Paese. L’attrice, nei suoi viaggi, ha incontrato molti fan con cui si è dimostrata disponibile ed entusiasta. Lo stesso è avvenuto questi giorni nella splendida città di Siracusa, dove l’attrice ha firmato svariati autografi e fatto numerose foto con i suoi ammiratori.