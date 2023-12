Sicilia, crepa del mantello: origine delle faglie e dei terremoti

Ecco da dove hanno origine i terremoti nel territorio siciliano: la crepa del mantello causerebbe rotture di faglie e scosse sismiche.

Il team di sismologi dell’Osservatorio Etneo dell’Ingv, dopo aver osservato i dati provenienti dai vari terremoti verificatisi anche a distanza di 1000 km, ha ottenuto importanti informazioni sull’architettura del mantello superiore dell’Italia meridionale e sulle possibili correlazioni tra faglie sismogenetiche, che interesserebbero quindi il mantello superiore.

Nello studio “Seismic anisotropy to investigate lithospheric-scale tectonic structures and mantle dynamics in southern Italy” pubblicato sulla rivista Scientific Reports, i ricercatori hanno individuato l’esistenza di una discontinuità del mantello terrestre profonda fino a circa 150-200 km, che sembrerebbe essere all’origine di un importante sistema di faglie che si propaga attraverso l’intera Sicilia, dalla zona a sud dell’Etna, in direzione ovest-nord-ovest, fino alla costa settentrionale.

Luciano Scarfì, ricercatore dell’Ingv, spiega che “Le onde sismiche, attraversando tutto il pianeta, sono degli ottimi strumenti di indagine dell’interno della Terra. La direzione lungo la quale oscillano le particelle interessate dal passaggio delle onde sismiche (la cosiddetta, “polarizzazione”), è indicativa della struttura del mantello superiore”. Aggiunge: “In questo modo abbiamo ottenuto informazioni interessanti e dettagliate sull’assetto tettonico dell’Italia meridionale, collegando le strutture geologiche superficiali a quelle più profonde”.

Lo studio è stato possibile grazie alle numerosissime stazioni sismiche distribuite nel territorio. La ricerca non si fermerà qui, ma i prossimi passi prevedono l’utilizzo di tecniche avanzate per migliorare ulteriormente la conoscenza del quadro geodinamico del Mediterraneo centrale e delle relazioni che intercorrono tra tettonica e vulcanismo.