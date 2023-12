Sicilia, giovane mamma muore dopo malore: esposta denuncia

Tragedia in Sicilia: ragazza muore per il ritardo dei soccorsi a seguito di un malore. Aperta inchiesta sulla vicenda.

La salma della giovane donna di 23 anni, Fabiana Alessi, è già stata sequestrata dalla procura di Caltanissetta a seguito del tragico incidente avvenuto due giorni fa a Mazzarino.

La donna, mamma di un bambino di tre anni, ha accusato un malore intorno alle 18 accasciandosi improvvisamente. Il marito ha subito chiamato i soccorsi, ma il 118 è arrivato troppo tardi, circa mezz’ora dopo, nonostante la giovane coppia abitasse a soli 200 metri dall’ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza che si è recata sul luogo non era adeguatamente medicalizzata, a causa dell’impossibilità dell’unico medico in pronto soccorso di lasciare il presidio scoperto. Alla ragazza è stato praticato un massaggio cardiaco e sarebbe stata defibrillata, ma tutti i tentativi di rianimarla sono stati vani. Infatti, una volta arriva in ospedale infatti la giovane mamma è deceduta.

I familiari hanno subito esposto denuncia per far luce sulla vicenda e verificare i ritardi dei soccorsi e la causa della morte.