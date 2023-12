Sicilia, 5mila euro per trasferirsi in un borgo caratteristico: come fare

Incentivi economici per abitare in uno splendido borgo dell'entroterra siculo: ecco come partecipare al bando.

Lo scorso novembre, da uno dei borghi più belli d’Italia, Petralia Soprana, era stata avviata un’iniziativa atta ad incentivare chi volesse vivere o investire nel comune. Adesso, un altro piccolo gioiello incastonato nel Parco delle Madonie spinge per la stessa idea.

Si tratta del comune di San Mauro Castelverde, nella città metropolitana di Palermo, dal quale è stata presentata un’istanza a favore di coloro che desiderano trasferirsi nel borgo o investire in un’attività economica, come una piccola o media impresa.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Minutilla, ha presentato questa iniziativa come contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni dell’entroterra siciliano, fenomeno che purtroppo colpisce meravigliosi borghi come questo ormai da diversi anni. L’apposito bandoè stato difatti finanziato nell’ambito del “Fondo di sostegno ai comuni marginali“, grazie al quale è stata messa a disposizione una somma complessiva pari a 65.500€.

Tale somma viene concessa, a titolo di concorso, per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ai beneficiari in qualità di abitazione principale. Gli interessati al trasferimento riceveranno un contributo di 5.000€: un importo destinato ad aumentare per le imprese che intraprenderanno, per l’appunto, una nuova attività economica all’interno del territorio.

I contributi verranno assegnati a coloro che presenteranno istanza per una delle due categorie di intervento. Le richieste, annuncia la nota del bando, dovranno essere presentate al Comune di San Mauro Castelverde entro il 31 gennaio 2024, per un disbrigo delle pratiche prefissato al 30 marzo dello stesso anno.