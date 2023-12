Sicilia, dal 2024 visitare musei e parchi archeologici costerà di più: i prezzi

Sicilia, visitare musei e parchi archeologici dal 2024 costerà di più: addio anche agli accessi gratis. Aumento prezzi del 30%.

A partire dal 1° Gennaio 2024 per i musei e per i parchi archeologici del territorio siculo entreranno in vigore i nuovi prezzi fissati dalla Regione. A stabilirlo è il decreto firmato l’11 Ottobre dall’assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato.

Le proteste

Inizialmente, dopo la firma dell’11 Ottobre 2023, l’assessore non aveva informato il presidente della Regione Schifani, che a sua volta era stato raggiunto dalle proteste di tour operator e associazioni dei consumatori. I vari tour operator avrebbero infatti lamentato di aver acquistato da mesi, ai vecchi prezzi, migliaia di biglietti da sfruttare nel 2024. Il decreto di Scarpinato li avrebbe costretti a rivedere i prezzi dei loro pacchetti turistici e perfino a chiedere integrazioni per quelli già venduti.

Scarpinato avrebbe subito rassicurato i consumatori, spiegando che il decreto prevede una sorta di moratoria per chi ha già acquistato biglietti o lo farà nei prossimi cinque giorni: “Restano salve e impregiudicate le tariffe per gli operatori turistici che abbiano acquistato o acquistino biglietti entro e non oltre il 31 dicembre per la propria programmazione annuale“.

Lacultura diventa così più “salata” sull’Isola, per residenti eturisti che così potrebbero pensarci due volte prima di pianificare un viaggio in Sicilia. L’entrata in vigore del decreto lascerà scontente le tasche di molti ma anche le istituzioni musealie isiti archeologiciche potrebbero subire undrastico calo delle presenze già a partire dalla prossima estate. L’aumento medio è all’incirca del 30%. Inoltre, il nuovo decreto eliminerebbe gli ingressi gratuiti.

Come aumenteranno i biglietti in Sicilia occidentale



A partire da gennaio, per entrare alla Valle dei Templi di Agrigento il ticket costerà 14 euro invece dei 10 attuali. L’aumento ancora più significativo però è quello deciso per i siti archeologici del Trapanese: perSegesta e Selinunteil ticket sarà più che raddoppiato, da 6 a 14 euro.

Ad Agrigento il Museo Archeologico costerà 10 euro invece degli 8 attuali, il Museo Pirandello 6 euro anzichè 4. Nell’Ennese l’ingresso per l’area archeologica di Morgantina sarà di 6 euro invece che 4 e per il museo di Aidone (in cui si trova la Venere) altri 8 euro invece di 6, mentre il museo di Centrupide costerà 4 euro (attualmente l’ingresso è gratuito).

Aumenti anche aPalermo, dove il biglietto dell’Abatellispassa da 8 a 10 euro,Palazzo Mirtoda 6 a 8 euro,Castello a MareeCuba4 euro e non pù 2,Chiostro di San Giovanni degli EremitieChiostro di Monreale8 euro invece che 6.

A Palermo saranno a pagamento anche siti che sono sempre stati gratuiti(e lo saranno fino a domenica): per la Palazzina Cinese si spenderanno 4 euro e la stessa cifra per il Villino Florio e per gli scavi archeologici di Monte Iato.

I prezzi in Sicilia orientale

Nel Messinese l’ingresso al Teatro Antico di Taormina aumenterà a 14 euro; per entrare al museo di Messina si pagheranno 10 euro invece degli 8 attuali. Entrare al Parco Isola Bella costerà 6 euro, a Tindari8 euro e non più 6 euro.

A Siracusa per laGalleria Bellomosi spenderanno 10 euro invece di 8. Per ilCastello Maniace6 invece di 4. Ilmuseo Paolo Orsiè l’unico in Sicilia che non subirà aumenti e dunque sarà ancora visitabile per 10 euro. Mentre l’area che comprende laNeapolis, il teatro greco e l’Orecchio di Dioniso costerà appena 50 centesimi in più: da 13,5 a 14 euro.