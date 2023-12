Caro voli Sicilia, Schifani apre agli sconti per i siciliani non residenti

Caro voli Sicilia: sconti sui voli, dedicati ai siciliani che sono non residenti. Il presidente Schifani lavora sulla misura.

Caro voli Sicilia: tornare in Sicilia per le vacanze natalizia è ancora un lusso. Chi vuole riabbracciare la propria famiglia è costretto a spendere più di 500 euro per i biglietti aerei in classe economy, portando con sé solo un bagaglio a mano.

Caro voli Sicilia: sconti per i residenti siciliani

Ad oggi sono disponibili degli aiuti per cercare di colmare uno stato di emergenza, che ogni anno colpisce chi vuole ritornare in Sicilia. Già il 10.11.2023 Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, ha reso noto tramite un post sulla sua pagina Facebook che ogni residente in Sicilia avrà diritto ad uno sconto del 25% sui biglietti aerei. Sconti applicabili per i voli dal 1° Dicembre 2023 al 31 Dicembre 2024, validi da e per tutti gli scali di Roma e Milano. Misura utile per il superamento dell’insularità della Regione Sicilia.

Caro voli Sicilia: bonus del 50% per gli studenti

L’Assessore delle Infrastrutture e alla Mobilità aveva inoltre riservato uno sconto del 50% per studenti, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9.360 euro, senza attribuire un criterio di priorità all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Caro voli Sicilia: nuove misure per i siciliani non residenti

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, a Radio Uno Rai durante la trasmissione Italia in diretta, ha dichiarato che la misura dello sconto sui prezzi dei voli aerei potrà essere estesa anche ai Siciliani non residenti. Finanziando così degli sconti sui biglietti aerei per coloro che acquisteranno voli da e per gli aeroporti di Milano e Roma. “Siamo partiti con la misura che prevede lo sconto sui prezzi dei voli aerei per i residenti in Sicilia, nulla vieta che nel proseguo si possa estendere anche ai siciliani non residenti, è uno step in progress“, queste le parole del governatore in attesa di successive novità.

Come richiedere lo sconto

Per poter richiedere l’agevolazione bisognerà collegarsi alla piattaforma (https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli), accedendo con SPID o CIE, e completare le differenti sezioni funzionali alla presentazione della richiesta di sconto dalle ore 09:00 del 04 Dicembre 2023 alle ore 18:00 del 30 Gennaio 2024.