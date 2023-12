Catania-Sorrento: contro i campani, Lucarelli vuole i tre punti

Catania-Sorrento: ultimo impegno casalingo del 2023 per i rossazzurri del tecnico livornese; ansia in città per la risposta del TAR.

Dopo l’ottima vittoria in Coppa Italia di serie C ottenuta mercoledì scorso al Massimino contro il Pescara, in virtù delle reti messe a segno da Castellini e Zammarini, gli uomini di mister Lucarelli tornano al Massimino per l’ultimo impegno casalingo contro il Sorrento.

Il tecnico livornese, che dovrà fare a meno di Bouah e Di Carmine per via di acciacchi, e di Sarao (ormai fuori dal progetto tecnico etneo), chiederà ai suoi ragazzi un’altra prova di maturità, nella speranza di poter ottenere tre punti molto importanti per risalire la classifica di questo altalenante campionato. Nel frattempo, società, tifosi e tecnico, attendono con ansia la risposta da parte del TAR, dopo il ricorso effettuato dalla dirigenza rossazzurra per via della decisione pervenuta dalla Prefettura inerente la chiusura dello Stadio Angelo Massimino dopo gli scontri avvenuti mercoledì scorso, fuori dall’impianto di Piazza Spedini, disordini che, purtroppo, hanno visto coinvolti alcuni agenti delle forze dell’ordine. Si tratta dell’ennesimo caso che, sostanzialmente, non fa altro che mettere in cattiva luce l’immagine di una città che nulla ha a che vedere con questi tragici eventi e con questa ideologia di intendere il tifo.

Se il Tribunale Amministrativo Regionale dovesse accogliere il ricorso emesso dal Catania, le porte del Massimino potrebbero riaprirsi, consentendo a tutti gli abbonati e ai veri sportivi, di accedere allo stadio per assistere al match. La risposta da parte degli organi competenti del TAR è attesa nelle prossime ore.