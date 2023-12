Catania FC, rossazzuri in semifinale di Coppa Italia: Pescara battuto per 2-0 [HIGHLIGHTS]

Il Catania batte per 2-0 il Pescara e ottiene l'accesso alla semifinale di Coppa Italia Serie C. Ecco gli highlights del match del "Massimino".

Messa da parte la sconfitta del derby del “San Filippo” contro il Messina per 1-0, in casa Catania si ritrova l’entusiasmo con una importante vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C contro il Pescara per 2-0. I rossazzurri staccano, così, il pass per accedere alla semifinale.

Partita che inizia con qualche difficoltà per i rossazzurri, con il Pescara che, nella prima parte del match, va vicino al vantaggio in diverse occasioni, con Accornero, Dagasso e Cuppone.

Il primo segnale del Catania arriva con un colpo di testa di Curado su corss di Chiricò.

Secondo tempo in cui la squadra rossazzurra cambia volto e prova ad attaccare in maniera più frequente. Tra le occasioni più salienti, Chiarella fermato solo dal palo, e Chiricò che, sulla ribattuta non riesce a ribadire in rete.

Gol solo rimandato e al 21′, su angolo di Chiricò, incornata vincente di Castellini, che fa 1-0. Poco prima del 90′ arriva il raddoppio in contropiede. Scambio Quaini-Zanellato e Zammarini fa 2-0 e chiude la partita.

Ora si dovrà attendere il sorteggio per sapere chi sarà l’avversario dei rossazzurri in semifinale.

Di seguito, gli highlights del 2-0 del “Massimino”.