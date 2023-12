Casa adibita a mini market di stupefacenti nel Catanese: due uomini in manette

Arrestati due uomini in provincia di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti a domicilio: l'intervento dei carabinieri.

I carabinieri della sezione di Giarre hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 36 e 56 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i militari , al termine delle relative indagini, avevano individuato una palazzina sita in via Prolungamento di via Romagna, ritenendo che all’interno, in uno degli alloggi, i due uomini si dedicassero all’’attività di smercio di droga.

I carabinieri, perciò, approfittando del fatto che nello stabile vi era un soggetto già posto agli arresti domiciliari, dopo averlo controllato, hanno avviato degli appostamenti lungo le varie scale, proprio per monitorare il continuo viavai di persone in entrata e uscita dall’edificio per acquistare sostanze stupefacenti.

Dopo aver avvicinato un giovane, parso subito nervoso alla comparsa dei militari e, chiaramente, in possesso di droga all’interno delle tasche, i due agenti hanno fatto irruzione all’interno dell’edificio, cogliendo in flagrante i due spacciatori in cucina davanti a un tavolo sul quale c’erano una quindicina di grammi di crack, circa 80 grammi di cocaina, dal valore al dettaglio di circa 7.500 euro, e 250 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, un bilancino elettronico, materiale vario per il confezionamento delle dosi, nonché la contabilità delle vendite illecite, annotata a penna su alcuni fogli.

I due, già con precedenti, sono stati arrestati e, come stabilito dal Tribunale di Catania, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.