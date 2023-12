Carta Cultura e Carta del Merito, bonus che sostituisce 18App: come funziona

Carta Cultura e Carta del Merito: previsto nel 2024 lo sdoppiamento del vecchio "Bonus Cultura", incentivo molto apprezzato dai giovani.

Carta Cultura e Carta del Merito: l’agevolazione che è stata tanto apprezzata dai neo-maggiorenni, il “Bonus Cultura”, cederà presto il posto alle “Carta Cultura” e “Carta del Merito“. La novità di questi due nuovi buoni è stata inserita nella Legge di Bilancio 2023.

Carta Cultura e Carta del Merito: i requisiti

I due voucher, reputati più “meritocratici”, promettono di non far rimpiangere 18app, la piattaforma che forniva ai giovani tutte le agevolazioni comprese all’interno del “Bonus Cultura”. Coloro che compiono 18 anni dal 1° gennaio 2023 potranno, infatti, richiedere le due carte che offriranno determinate agevolazioni a condizioni specifiche:

La Carta Cultura Giovani (o Carta Cultura) è un voucher di 500€ dedicato ai residenti nel territorio nazionale, con regolare permesso di soggiorno ed appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000€;

La Carta del Merito prevederà la stessa cifra a disposizione ma è pensata soprattutto per i giovani (non oltre i 19 anni d'età), residenti nel territorio nazionale, che si sono diplomati col massimo dei voti.

I destinatari dei bonus saranno i giovani nati nel 2005 e quindi coloro che hanno compiuto 18 anni a partire dal 1 gennaio 2023. Per poter accedere ai voucher sarà necessario rispettare le prerogative elencate poco sopra e, nel caso in cui si sia in possesso di entrambi i requisiti, è possibile ottenere entrambi i bonus: l’importo totale si attesterà quindi a 1000€.

Per i nati nel 2003 e nel 2004 non cambia nulla: i primi, infatti, hanno già potuto spendere il proprio bonus mentre invece i secondi avranno a disposizione fino al 30 aprile 2024 per poter usufruire del voucher.

Come utilizzare le due carte

La riformulazione del vecchio “Bonus Cultura” in queste due nuove carte non modifica però, in sostanza, il funzionamento: la spendibilità dei buoni sarà quindi uguale alla modalità precedente.

I 18enni, tramite la somma a disposizione, potranno acquistare o fruire di prodotti come:

Libri e abbonamenti a quotidiani e periodici (anche in formato digitale);

e a quotidiani e periodici (anche in formato digitale); Biglietti per rappresentazioni cinematografiche e teatrali;

per rappresentazioni cinematografiche e teatrali; Titoli di accesso a musei, mostra ed eventi culturali;

a musei, mostra ed eventi culturali; Corsi di musica o teatro;

Con lo sdoppiamento del vecchio “Bonus Cultura”, infine, potrebbero arrivare diverse sanzioni per quegli esercenti che non rispetteranno i limiti degli importi previsti dai due buoni.