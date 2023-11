Sicilia, arrivano 20 milioni per i medici degli ospedali con carenza di organico

Il governo regionale provvede ad un piano triennale per far fronte all'emergenza sanitaria e alla carenza di personale in Sicilia.

Il governo regionale ha predisposto una norma che prevede un sostegno economico per i medici che prestano servizio nei presidi ospedalieri di zone disagiate o con maggiori carenze di organico. L’esposto sarà attenzionato dalle commissioni dell’Assemblea Regionale Siciliana, che si occupano del disegno di Legge e stabilità in cui anche questo provvedimento troverà posto.

I venti milioni di euro saranno stanziati per il prossimo triennio. L’intento è di riempire i posti vacanti presso i presidi disagiati, che secondo il sondaggio del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute ammontano a circa 274 posti. Un decreto dell’assessore alla Salute regolerà criteri per l’attribuzione dell’incentivo, con un massimo di mille euro al mese.

L’incentivo nasce dall’urgenza di trattenere e attirare il personale medico in Sicilia, non a caso fa seguito a un bando per la recluta di 1.500 medici stranieri. Entrambi questi provvedimenti vogliono assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini in attesa che misure più adeguate arrivino da Roma per fronteggiare le problematicità di un servizio essenziale, ma carente in tutta la nazione.