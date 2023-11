Catania fa rumore contro la violenza sulle donne: corteo in via Etnea [FOTO]

La manifestazione di ieri a Catania in via Etna contro la violenza sulle donne: le associazioni femministe scese in piazza.

Ieri in Via Etnea ha avuto luogo la manifestazione “Non una di meno – Catania“. Varie associazioni femministe si sono riunite per marciare lungo le vie del centro storico di Catania facendo rumore con fischietti, tintinii di chiavi e coperchi di pentole, in onore del discorso fatto qualche giorno fa da Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Il corteo ha continuato la sua protesta sotto la prefettura di Catania, per poi marciare fino a Piazza Federico di Svevia.

La protesta è stata organizzata dall’organizzazione “Non Una di Meno – Catania” insieme al consultorio “mi cuerpo es mio” e l’associazione “Spine nel fianco”. Di seguito alcune foto del corteo di ieri.