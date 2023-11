Catania, nuova aggressione in ospedale: infermieri minacciati di morte

Una nuova aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata a Catania: degli infermieri sono stati anche minacciati di morte.

Una nuova aggressione ai danni del personale sanitario è avvenuta in Sicilia, questa volte in un ospedale catanese. Nello specifico, sono stati vittima di aggressione i sanitari del reparto di Neurologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo quanto riportato dalla Polizia, gli agenti sono dovuti intervenire quando una donna di 46 anni, in evidente stato di agitazione psico-motoria, ha iniziato ad aggredire due infermieri. La donna avrebbe persino minacciato di morte i due sanitari.

A causa delle sue azioni, la 46enne è stata denunciata con l’accusa di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali gravi sul personale sanitario. Ad intervenire sono stati gli agenti del commissariato Borgo Ognina, in servizio nel posto di Polizia del nosocomio, i quali hanno bloccato la donna e ricostruito la vicenda.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, la donna ha aggredito gli infermieri perché non condivideva il trattamento e le cure prestate alla madre, ricoverata in quel reparto.