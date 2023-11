Centri igiene mentale Catania e provincia: la lista completa

Centri igiene mentale Catania: dove andare? Di seguito una guida per gli interessati, provvista anche di una lista dei centri presenti nel territorio catanese.

Centri igiene mentale Catania: cosa sono?

I centri di igiene mentale possono essere chiamati anche Centri di Salute Mentale (CSM). Questi sono luoghi di incontro e di scambio che offrono aiuti e programmi dedicati sia alle persone con disagio e/o disturbo psichico, che ai loro familiari e a coloro che collaborano con chi ha problemi legati alla sofferenza psichica, come per esempio medici di medicina generale, associazioni e volontari etc.

I CSM sono dunque caratterizzati dalla presenza di professionisti che mettono in pratica interventi personalizzati ed integrati di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Il personale comprende medici psichiatri, psicologi, assistenti sociali ed infermieri che collaborano con i medici di medicina generale e con gli altri servizi del distretto.

Centri igiene mentale Catania: i servizi erogati

I Centri di Salute Mentale provvedono ad erogare i seguenti servizi:

trattamenti psichiatrici e psicoterapie , interventi sociali, inserimenti dei pazienti in Centri diurni;

, interventi sociali, inserimenti dei pazienti in Centri diurni; attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui psicologici per la definizione di appropriati programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio integrato, con interventi ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella strategia della continuità terapeutica;

attività di raccordo con i medici di medicina generale , per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa;

, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa; consulenza specialistica per i servizi “di confine” come alcolismo e tossicodipendenze ;

; accordi con i Comuni per inserimenti lavorativi degli utenti psichiatrici;

collaborazioni con Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali e tutte le agenzie della rete territoriale.

Centri igiene mentale Catania e provincia: la lista

Di seguito l’elenco delle strutture:

U.O.C. Modulo Dipartimentale N.1 – Calatino, Sede Via Escuriales 16 Caltagirone, Tel. 0933 23716 /0957943630, Indirizzo mail PEC dsmct1.caltagironepalagonia@pec.aspct.it;

CSM Paternò – Via Massa Carrara 1- c/o Distr. Sanitario, tel. 095 7975285 – fax 095 7975282;

CSM Adrano – Via Agrigento 21, tel. 0957716700-01-15;

CSM Bronte – Via Marziano, tel. 095 7746514-5;

U.O.C. Modulo Dipartimentale N.3 Catania Nord Tel: 095 2545228, Sede: Corso Italia, 234 – 2° piano, Indirizzo PEC: dsm3.catanianord@pec.aspct.it ;

; U.O.S. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) P.O. San Marco Sede: P.O. San Marco – via Carlo Azeglio Ciampi, Catania – Edificio B / Piano 4, Tel: 0954794384, Indirizzo e-mail: carmela.saracenoaspct.it ;

; U. O. C. “M. D. S. M. 5 – Gravina di Catania” sede: Via Monti Arsi 1 – Gravina di Catania, Tel: 095 7502631, Indirizzo e-mail: dsmct2.gravina@pec.aspct.it;

UOC Modulo Dipartimentale CT 6 Acireale – Giarre Sede: Via Martinez n.19 Acireale, Tel: 095 / 7677900, Indirizzo e-mail: dsmct6.giarre@pec.aspct.it.

Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare il sito dell’ASP di Catania.